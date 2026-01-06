„E rușinos ce s-a întâmplat” – reacția Ancăi Alexandrescu

„Dacă mai aveați vreun dubiu, că România nu contează, cred că în seara asta v-ați lămurit. Cred că, de altfel, suntem singura televiziune care a arătat realitatea din această seară. În timp ce la Palatul Elysee era conferință de presă oficială cu Macron, Zelenski, Starmer și Merz, toți șefii de stat importanți din Europa, Nicușor Dan al nostru este la Ambasada României de la Paris, dă declarații de presă cu televiziunile slugi, evident că nu au arătat în paralel cele două conferințe de presă, și vorbește despre numirile șefilor parchetelor, despre numirile la SRI, despre judecătorii CCR. De altfel, i-au și făcut de râs pe jurnaliștii de la televiziunile și posturile de radio de stat, întrebându-l pe Nicușor Dan despre declarațiile pe care șefii de stat europen tocmai le-au făcut la Palatul Elysee, în paralel cu el. E rușinos ce s-a întâmplat”, a declarat Anca Alexandrescu.

Summitul de la Élysée: garanții de securitate pentru Ucraina

Vizita președintelui Nicușor Dan la Palatul Élysée a avut loc în contextul în care miza principală a summitului a fost adoptarea unui proiect de declarație ce prevede garanții „obligatorii din punct de vedere politic și juridic” pentru protejarea Ucrainei. Potrivit unui document citat de Reuters, aceste angajamente ar urma să fie activate imediat după un eventual armistițiu, pentru a preveni noi acte de agresiune și pentru a asigura o pace durabilă.