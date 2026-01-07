Doliu în sport

Tottenham a transmis un omagiu emoționant celui care rămâne unul dintre cei mai prolifici marcatori din istoria grupării. „Odihnește-te în pace, Martin. Vei rămâne pentru totdeauna unul dintre cei mai mari jucători ai clubului nostru”, au scris reprezentanții lui Spurs.

Dispariția lui Chivers a fost deplânsă și de foști colegi și mari nume ale fotbalului. Steve Archibald, fost jucător al lui Tottenham și FC Barcelona, a vorbit despre eleganța și eficiența atacantului: „Era incredibil de fluid în joc, dominant în duelurile aeriene și un finalizator excepțional. Dincolo de toate, a fost un om extraordinar”.

Martin Chivers a evoluat pentru Tottenham între anii 1968 și 1974, perioadă în care a înscris 174 de goluri în 367 de partide oficiale. Contribuția sa a fost decisivă la cucerirea Cupei UEFA în 1972, dar și la câștigarea a două Cupe ale Ligii Angliei, în 1971 și 1973.

Pe parcursul carierei sale, Chivers a mai îmbrăcat tricourile unor cluburi importante precum Southampton, Servette Geneva, Norwich sau Brighton. La nivel internațional, a strâns 24 de selecții pentru reprezentativa Angliei, reușind să marcheze de 13 ori.

Martin Chivers rămâne o figură de referință în istoria fotbalului englez și un nume care va fi mereu asociat cu gloria lui Tottenham Hotspur.