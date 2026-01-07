„Michael Reagan a trăit o viață modelată de convingeri, scopuri și o devotare neclintită față de idealurile președintelui Reagan”, a declarat fundația. Cauza decesului nu a fost încă precizată.

„Michael a fost chemat acasă pentru a fi alături de Domnul duminică, 4 ianuarie, înconjurat de întreaga sa familie”, au scris soția sa, Colleen Reagan, și cei doi copii, Cameron Reagan și Ashley Reagan Dunster, într-o declarație.

„Inimile noastre sunt profund îndurerate, întrucât plângem pierderea unui om care a însemnat atât de mult pentru toți cei care l-au cunoscut și l-au iubit”.

Reagan a fost colaborator al rețelei de televiziune conservatoare Newsmax și era cunoscut pentru emisiunea sa de radio, „The Michael Reagan Show”.

Născut în 1945, Reagan a fost adoptat la câteva ore după naștere de Ronald Reagan și de soția sa de atunci, actrița Jane Wyman.