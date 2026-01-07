Agheasma nu se înmulțește acasă!

Multi credincioși cred că agheasma poate fi înmulțită acasă, ceea ce este cum nu se poate mai fals. Este adevărat că am vrea să avem o cantitate mai mare, nu doar o sticluță mică din această apă sfințită, dar nu o putem înmulți singuri, acasă.

Unii credincioși cred că este suficient să mai adaugi apă în sticla cu agheasmă, dar preoții ne sfătuiesc să nu facem acest lucru. Când agheasma mare se termină, există peste an alte sărbători și slujbe la care se face agheasma mică și se împarte credincioșilor. Preoții ne sfătuiesc să nu turnăm niciodată apă peste agheasma mare sau agheasma mică, ci să mergem la biserică pentru a cere agheasma atunci când ne lipsește acasă.

Nu se pune usturoi și nici busuioc în agheasmă!

Învățătura bisericească spune că agheasma mare sau agheasma mică sunt ape sfințite cu har și nu se strică de-a lungul anului. Cu toate acestea, agheasma trebuie ținută într-o sticlă foarte bine spălată și dezinfectată în prealabil, altfel poate să prindă un miros neplăcut de la resturile care erau în sticlă.

De asemenea, preoții ne sfătuiesc să nu dăm crezare superstițiilor băbești că este bine să pui usturoi sau busuioc în sticla cu agheasmă. Apa sfințită trebuie ținută curată, așa cum a fost primită de la biserică. Nu se pune nimic altceva în agheasmă, iar, dacă a prins miros neplăcut de la sticlă, atunci ea nu se aruncă la chiuvetă, ci la rădăcina unui pom sau a unei flori.

Agheasma nu devine mai puternică dacă o strângi de la un an la altul

O altă superstiție răspândită pe la sate este aceea că, adunând agheasmă de la o Bobotează la alta, aceasta devine mai puternică și se transformă în leac miraculos pentru orice durere și boală.

Agheasma nu devine mai puternică și nici mai slabă. Ea are aceleași proprietăți în orice an, la orice biserică, prin harul credinței și al rugăciunilor care sunt rostite.

Apa sfințită de Bobotează are o putere tămăduitoare binecunoscută de către cei care merg la biserică și cred cu adevărat. Ei știu că agheasma nu este doar un leac pentru durerile trupului, ci mai ales pentru liniștea sufletului și pentru binecuvântare.

Agheasma ține mai mult dacă are busuioc? Fals!

Și aceasta este o credință greșită. Este greșit să crezi că agheasma este mai sfântă, mai puternică sau mai rezistentă deoarece are frunzulițe de busuioc în ea. Din contră! Doar agheasma curată, limpede, fără impurități poate rezista luni de zile fără să se strice.

Dacă vom căuta explicaţia ştiinţifică a faptului că agheasma nu se strică, desigur nu vom găsi această explicaţie. Foarte rar au fost cazuri în care agheasma s-a stricat. Motivele sunt diverse: vasul în care s-a sfinţit apa nu a fost curat, sticla în care s-a turnat agheasma după sfinţire nu a fost curată, şi cel mai des întâlnit motiv, agheasma a fost turnată în sticlă cu tot cu resturile de busuioc.