Ministrul a convocat pentru a doua oară în această săptămână Comandamentul Energetic Național, în contextul avertizărilor de vreme severă și a temperaturilor scăzute care continuă să afecteze mai multe regiuni ale țării.
Potrivit ministrului, la 3 ianuarie aproape 95.000 de gospodării din România erau nealimentate cu energie electrică din cauza ninsorilor și viscolului, însă peste 90% dintre acestea au fost reconectate la rețea în doar cinci zile, prin efortul a 340 de echipe de intervenție. În total, s-au înregistrat 5.288 de intervenții, la care au participat aproximativ 1.000 de persoane, sprijinite de sute de utilaje — de la generatoare și utilaje de deszăpezire, până la macarale, autospeciale 4x4, drone și chiar un snowmobil, folosit pentru accesul în zone izolate.
Bogdan Ivan a precizat că România are stocuri suficiente pentru a face față consumului ridicat din perioada geroasă. „Avem stocuri de cărbune, depozitele de gaze sunt umplute în proporție de aproape 70%, peste media Uniunii Europene de 58%. În zilele geroase, consumul zilnic se apropie de 50 de milioane de metri cubi. Suntem pregătiți: producția internă de gaze naturale este astăzi de 23,7 milioane de metri cubi, iar în depozite aveam, de dimineață, 2,160 miliarde de metri cubi de gaze – cu peste 202 milioane de metri cubi mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.”, a declarat ministrul.
„Monitorizăm situația permanent, intervenim rapid oriunde este nevoie și nu lăsăm pe nimeni în beznă. În fața iernii și a vremii extreme, răspunsul nostru este clar: organizare, muncă în teren și decizii ferme, pentru ca lumina și căldura să rămână în casele românilor.”, a adăugat Bogdan Ivan.