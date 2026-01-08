Ministrul a convocat pentru a doua oară în această săptămână Comandamentul Energetic Național, în contextul avertizărilor de vreme severă și a temperaturilor scăzute care continuă să afecteze mai multe regiuni ale țării.

Potrivit ministrului, la 3 ianuarie aproape 95.000 de gospodării din România erau nealimentate cu energie electrică din cauza ninsorilor și viscolului, însă peste 90% dintre acestea au fost reconectate la rețea în doar cinci zile, prin efortul a 340 de echipe de intervenție. În total, s-au înregistrat 5.288 de intervenții, la care au participat aproximativ 1.000 de persoane, sprijinite de sute de utilaje — de la generatoare și utilaje de deszăpezire, până la macarale, autospeciale 4x4, drone și chiar un snowmobil, folosit pentru accesul în zone izolate.

„La 3 ianuarie, aproape 95.000 de gospodării din întreaga țară erau fără energie electrică din cauza condițiilor meteo nefavorabile. În doar cinci zile, prin efortul susținut și coordonat al 340 de echipe din teren, peste 90% dintre acestea au fost reconectate la rețea, restul fiind în curs de soluționare. Am înregistrat 5.288 de intervenții. Aproape 1.000 de oameni au fost mobilizați și continuă să lucreze în condiții extrem de grele, cu sprijinul a sute de utilaje: 45 de generatoare, utilaje de deszăpezire, macarale, autospeciale, autovehicule 4x4, drone și chiar un snowmobil, pentru intervenții în zone greu accesibile.”, a precizat Bogdan Ivan.

Bogdan Ivan a precizat că România are stocuri suficiente pentru a face față consumului ridicat din perioada geroasă. „Avem stocuri de cărbune, depozitele de gaze sunt umplute în proporție de aproape 70%, peste media Uniunii Europene de 58%. În zilele geroase, consumul zilnic se apropie de 50 de milioane de metri cubi. Suntem pregătiți: producția internă de gaze naturale este astăzi de 23,7 milioane de metri cubi, iar în depozite aveam, de dimineață, 2,160 miliarde de metri cubi de gaze – cu peste 202 milioane de metri cubi mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.”, a declarat ministrul.

„Monitorizăm situația permanent, intervenim rapid oriunde este nevoie și nu lăsăm pe nimeni în beznă. În fața iernii și a vremii extreme, răspunsul nostru este clar: organizare, muncă în teren și decizii ferme, pentru ca lumina și căldura să rămână în casele românilor.”, a adăugat Bogdan Ivan.