George Simion a afirmat că „Nicușor Dan este doar un reprezentant al intereselor Franței”, susținând că avertismentele sale din 18 mai s-ar fi confirmat.

„Eu spuneam atunci că nu vom da bani pentru Ucraina și Moldova. Trebuie să ne așezăm la masă și să nu acceptăm statutul de colonie. Vom ajunge în aceeași situație ca Polonia, cu cazul Nawrocki. În România avem un rătăcit care a anunțat că va da bani pentru Ucraina, încă o tranșă de 50 de milioane de euro. Ia bani de la copiii României, nu a indexat alocațiile doi ani la rând. A mărit taxele și impozitele. Se iau taxe de la români, sunt pedepsiți și puși pe ultimul loc, în timp ce sunt prioritizate interese străine celor ale României”, a declarat liderul AUR.

Acesta a adăugat că „lumea se schimbă, se reîmpart sferele de influență, iar România se află acum de partea celor care vor continuarea războiului și care vor trimite trupe pentru a continua conflictul, nu pentru a-l încheia”.