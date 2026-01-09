Ce au anunțat autoritățile?

Potrivit reprezentanților ISU Sibiu, flăcările se manifestau cu degajări importante de fum în interiorul apartamentului la sosirea pompierilor. Imediat, aproximativ 30 de persoane au reușit să se autoevacueze, evitând astfel victime.

Pentru gestionarea situației, la locul incendiului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o autoscară, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, precum și echipaje SMURD și SAJ.

Echipajele ISU lucrează în continuare pentru stingerea focului și pentru a preveni extinderea acestuia la restul imobilului. Autoritățile recomandă locatarilor din zonă să evite apropierea de bloc până la finalizarea intervenției.