UPDATE

„Astăzi, 08 ianuarie a.c., la ultimul etaj al clǎdirii Ministerului Finanțelor a avut loc un incendiu de mică amploare, care a fost stins rapid prin intervenția promotǎ a echipajelor de pompieri. Până la sosirea acestora, departamentele de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor au acționat prompt, minimizând impactul.

Nu au existat pagube materiale, nu a fost necesară evacuarea personalului, iar spațiile comune şi cele de lucru nu au fost afectate. De asemenea, nu au fost înregistrate alte consecințe, iar activitatea Ministerului Finanțelor se desfășoară în continuare în condiții normale, fără întreruperi.”, se arată în comunicatul emis de Ministerul de Finanțe.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Potrivit primelor informații, s-a înregistrat o degajare de fum într-un canal tehnologic, aflat într-o nișă din perete. Deși inițial s-a vorbit despre un posibil incendiu, situația nu a impus evacuarea personalului.

VIDEO

Echipajele sosite la fața locului au constatat că focul se manifesta în casa liftului, posibil din cauza unor deșeuri sau ambalaje care au luat foc. De asemenea, martori au semnalat fum și la nivelul etajului 6.

Pentru intervenție, autoritățile au aplicat restricții de trafic pe breteaua din fața Ministerului Finanțelor, pentru a permite accesul autospecialelor.

Intervenția pompierilor a fost rapidă, iar incendiul a fost stins în scurt timp, fără a se înregistra victime sau pagube majore.