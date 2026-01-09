Vedetele au fugit de iarnă, direct în destinații exotice. Început de an în vacanțe de LUX

În timp ce mulți români s-au întors la muncă după sărbători, pentru unele vedete anul a început sub soare tropical. Destinațiile exotice, plajele cu nisip alb și resorturile de lux au fost alegerea multor figuri cunoscute, care au preferat să își încarce bateriile departe de frig. Imaginile din vacanță au atras rapid atenția fanilor.

Destinațiile exotice preferate de vedete

Una dintre vedetele care au ales exoticul la început de an este INNA. Artista a plecat în Maldive, acolo unde s-a bucurat de soare, ocean și liniște, după un an plin de turnee și apariții internaționale. Pentru sejur a ales un resort exclusivist, cunoscut pentru discreție și servicii premium.

Și Antonia a ales să se relaxeze în Maldive, alături de Alex Velea și cei trei copii. Vacanța vine după o perioadă dificilă din viața artistei, marcată de probleme serioase de sănătate. Aparițiile recente arată o femeie încrezătoare și împăcată, semn că această escapadă înseamnă mai mult decât o simplă vacanță. Este o pauză dedicată refacerii și timpului petrecut în familie.

La rândul ei, Georgiana Lobonț și-a început anul într-o destinație însorită din Zanzibar, alături de cei dragi. După o perioadă extrem de aglomerată, artista a împărtășit imagini din vacanță, care au generat atât aprecieri, cât și critici în mediul online. Cântăreața a arătat însă că își asumă felul în care arată și că pune pe primul loc starea de bine, echilibrul și acceptarea de sine.

Pentru multe vedete, vacanțele exotice au devenit o formă de recompensă după un an intens și un mod ideal de a începe noul an cu energie și liniște.