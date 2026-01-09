Destinațiile exotice preferate de vedete

Una dintre vedetele care au ales exoticul la început de an este INNA. Artista a plecat în Maldive, acolo unde s-a bucurat de soare, ocean și liniște, după un an plin de turnee și apariții internaționale. Pentru sejur a ales un resort exclusivist, cunoscut pentru discreție și servicii premium.

Și Antonia a ales să se relaxeze în Maldive, alături de Alex Velea și cei trei copii. Vacanța vine după o perioadă dificilă din viața artistei, marcată de probleme serioase de sănătate. Aparițiile recente arată o femeie încrezătoare și împăcată, semn că această escapadă înseamnă mai mult decât o simplă vacanță. Este o pauză dedicată refacerii și timpului petrecut în familie.

La rândul ei, Georgiana Lobonț și-a început anul într-o destinație însorită din Zanzibar, alături de cei dragi. După o perioadă extrem de aglomerată, artista a împărtășit imagini din vacanță, care au generat atât aprecieri, cât și critici în mediul online. Cântăreața a arătat însă că își asumă felul în care arată și că pune pe primul loc starea de bine, echilibrul și acceptarea de sine.

Pentru multe vedete, vacanțele exotice au devenit o formă de recompensă după un an intens și un mod ideal de a începe noul an cu energie și liniște.