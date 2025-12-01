Considerată încă de atunci una dintre cele mai sofisticate stațiuni montane din Elveția, St. Moritz atrăgea oameni de afaceri celebri, vedete de cinema și televiziune, dar și turiști curajoși, fascinați de atmosfera cosmopolită. Conform imaginilor de arhivă prezentate de liveforclass, stațiunea pulsa de farmec, rafinament și discreție — valori care defineau atunci adevărata lume a milionarilor.

St. Moritz, paradisul aristocrației alpine

În anii ’70, St. Moritz era sinonim cu bunul gust: ținutele elegante făceau parte din peisaj, chiar și pentru o simplă plimbare prin centrul orașului. Se vorbeau patru limbi diferite, iar stilul de viață era la un nivel rar întâlnit. Iarna, pârtiile deveneau scena preferată a elitei internaționale, îmbinând sporturile de sezon cu atmosfera opulentă a hotelurilor istorice.

Fotografiile din perioada respectivă surprind exact acest contrast între naturalețea munților și rafinamentul vacanțelor de atunci — un stil care a devenit cu timpul emblematic pentru St. Moritz.

Stațiunea milionarilor rămâne și astăzi un reper al luxului elvețian

Deși aura exclusivistă din anii ’70 s-a mai schimbat, St. Moritz continuă să fie una dintre cele mai scumpe și căutate stațiuni montane din Elveția. În prezent, orașul atrage turiști din întreaga lume, însă nu doar aristocrația discretă de altădată, ci și influenceri care caută decorul perfect pentru conținutul lor online.

O excursie în St. Moritz pornește de la aproximativ 920 de dolari, iar un pachet de vacanță pentru două persoane poate ajunge la 2.800 de dolari pentru o săptămână. Diferențele de preț sunt uriașe în funcție de cazare: de la 190 de dolari pe noapte într-un hostel până la 1.290 de dolari la un hotel de cinci stele. Totodată, perioada vizitei influențează bugetul — în preajma sărbătorilor de iarnă, tarifele cresc considerabil.

Chiar și așa, St. Moritz își păstrează reputația de destinație premium, unde luxul și tradiția se întâlnesc în cel mai spectaculos decor alpin.