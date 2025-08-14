Noua achiziție se înscrie în planul de transformare a litoralului românesc printr-o investiție estimată la peste 50 de milioane de euro.

Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii, avizul pentru vânzare a fost emis la 7 mai 2025. Două persoane fizice au înstrăinat aceste terenuri, încasând 9.454.867 lei, respectiv 12.923.505,66 lei. Valoarea totală a tranzacției a ajuns la 22.378.372,66 lei, echivalentul a aproape 4,5 milioane de euro. Achiziția este realizată prin intermediul Global Records Group SRL, companie din Constanța implicată direct în dezvoltarea proiectului Nibiru.

Stațiune de vară pe 160 de hectare

Nibiru urmează să fie construită pe o suprafață totală de peste 160 de hectare, amplasată între Costinești și Tuzla, cu lansare programată pentru vara anului 2026. Planul prevede crearea unui „oraș” temporar, activ doar în sezonul estival, dar dotat cu infrastructură complet funcțională, după un masterplan urbanistic detaliat.

„Este o stațiune construită de la zero, după un masterplan urbanistic riguros, care respectă cele mai înalte standarde de design, funcționalitate și operare. Proiectul este un oraș temporar – activ doar vara, dar complet funcțional – și reprezintă rezultatul unei investiții private de peste 50 de milioane de euro, cea mai mare făcută vreodată de sectorul privat în industria de divertisment din România”, au transmis dezvoltatorii.

Conceptul Nibiru

„Nibiru înseamnă mai mult decât o destinație. Este un întreg ecosistem de entertainment, cultură, sport, retail, food și artă, care se adresează tuturor generațiilor. De la familii cu copii, la oameni între 25 și 30 de ani, la tineri de liceu și facultate, la oameni de peste 45 de ani, Nibiru are câte ceva pentru toți. Pentru ca toți merită o experiență mai bună de divertisment pe litoral. Este o platformă de regenerare pentru litoralul românesc. O stațiune care nu doar consumă, ci oferă – locuri de muncă, cultură, viitor”, a declarat Andrei Șelaru (Selly), Managing Partner și CEO Nibiru.

Stațiunea va găzdui evenimente de amploare, inclusiv ediția 2026 a festivalului „Beach, Please!”, și va colabora cu numeroase branduri HoReCa. În plan se află construcția a cel puțin 40 de restaurante, cluburi celebre, un club de stand-up comedy, o berărie și mai multe baruri tematice.

Pentru cei mici se va amenaja un spațiu dedicat jocurilor și distracției, iar pasionații de sport vor avea la dispoziție terenuri de minifotbal, baschet, un skatepark și un circuit de carting de 30.000 mp.

Selly estimează un trafic zilnic de aproximativ 50.000 de persoane, chiar și în zilele fără evenimente majore, ceea ce ar însemna aproape 3 milioane de turiști pe durata unui sezon estival.

