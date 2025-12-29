Fiscul subliniază că doar veniturile recurente, precum salariile sau câștigurile din investiții, sunt supuse impozitării.

ANAF a reacționat la articolele și postările din spațiul public care sugerau impozitarea sumelor de la nunți sau botezuri.

Aceste daruri, alături de moșteniri și donații, rămân neimpozabile, nefiind considerate activități economice. Instituția recomandă consultarea exclusiv a surselor oficiale pentru a evita dezinformarea.

Deși darurile personale nu sunt vizate, ANAF continuă controalele asupra firmelor care organizează evenimente private, precum nunți sau botezuri.

Peste 80 de societăți neconforme au fost verificate începând cu 10 noiembrie 2025, după o campanie de prevenție care a crescut veniturile declarate cu 16,10% în perioada iunie-septembrie.

Inspectorii antifraudă analizează discrepanțe între încasări estimate și declarațiile fiscale, folosind date din sistemele RO e-Factura și RO e-case de marcat.

Campania de conformare voluntară a dus la creșteri semnificative: impozitul pe profit cu 19,68%, cel pe venit cu 19,61% și TVA cu 20,32% față de anul precedent.

Verificările se desfășoară în afara orelor de eveniment și nu afectează participanții sau mirii. Firmele conforme beneficiază de un mediu concurențial echitabil.