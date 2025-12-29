Procesul este unul de amploare uriașă și se va desfășura până în 2035, implicând relocarea a mii de locuitori și a unui număr impresionant de clădiri.

Mii de oameni sunt deja în curs de mutare, iar numeroase clădiri sunt transportate sau reconstruite în noua zonă, aflată la 145 de kilometri nord de Cercul Polar Arctic. Fenomenul de tasare, provocat de extinderea exploatării miniere, a făcut imposibilă menținerea orașului în forma actuală.

Un oraș reconstruit de la zero, la trei kilometri depărtare

Relocarea Kirunei este considerată una dintre cele mai ambițioase transformări urbane din lume. Noul oraș prinde contur la aproximativ trei kilometri est de centrul vechi, într-un proiect desfășurat pe parcursul mai multor decenii, cu termen estimat de finalizare în 2035.

Biserica de 113 ani, mutată pe roți într-o operațiune spectaculoasă

Momentul care a atras atenția internațională a avut loc în august 2025, când Biserica Kiruna, o construcție din lemn veche de 113 ani, a fost transportată integral pe platforme speciale. Operațiunea a durat două zile și a devenit simbolul vizibil al relocării orașului.

Mats Taaveniku, președintele consiliului municipal, descrie întregul proces drept unul uriaș și afirmă că succesul depinde de un sprijin politic și financiar mult mai puternic. El vorbește despre un „conflict mare” între municipalitate și LKAB, dar și între municipalitate și guvernul Suediei, iar autoritățile locale solicită implicarea Uniunii Europene, în contextul creșterii cererii de materii prime critice pe continent.

LKAB, compania care alimentează Europa cu materii prime esențiale

Deși nu este un gigant la nivel global, LKAB are o importanță majoră pentru Europa, deoarece produce aproximativ 80% din minereul de fier extras în Uniunea Europeană. Compania a identificat recent și unul dintre cele mai mari zăcăminte de pământuri rare de pe continent, ceea ce consolidează rolul Suediei în lanțul de aprovizionare necesar tranziției verzi.

Uniunea Europeană a declarat acest zăcământ drept strategic în cadrul Critical Raw Materials Act, care prevede ca până în 2030, 40% din necesarul anual de materii prime critice să fie acoperit prin producție internă. Relocarea Kirunei a fost planificată încă din 2004, însă extinderea minei a dus la creșterea numărului de persoane și locuințe care trebuie mutate. LKAB estimează că vor mai fi relocate încă 6.000 de persoane și 2.700 de case.

Compensații uriașe și locuințe noi pentru majoritatea locuitorilor

Compania responsabilă de relocare estimează costuri de compensare de 22,5 miliarde SEK, echivalentul a aproximativ 2,4 miliarde de dolari, pentru următorii zece ani. Persoanele afectate pot primi valoarea de piață a locuinței la care se adaugă un procent de 25%, sau pot opta pentru construirea unei case noi. Aproximativ 90% dintre locuitori aleg varianta unei locuințe noi, potrivit datelor furnizate de LKAB.

Probleme administrative și lipsa terenului disponibil

Unul dintre cele mai mari obstacole este lipsa terenului construibil. Municipalitatea deține foarte puțin teren și a fost nevoită să cumpere suprafețe de la stat, care controlează majoritatea zonelor din regiunea arctică. Acest lucru generează tensiuni și blocaje administrative, inclusiv dificultăți legate de pășunatul renilor și de cultura Sami, populația indigenă din zonă, precum și restricții impuse de apărare și de protecția mediului.

„Kiruna e construită pe minerale”

În ciuda costurilor uriașe, a tensiunilor administrative și a emoțiilor legate de pierderea locurilor încărcate de memorie, mesajul comunității rămâne același. „Kiruna e construită pe minerale”, spune Mats Taaveniku, iar majoritatea locuitorilor sunt conștienți că relocarea era inevitabilă, mai devreme sau mai târziu.

