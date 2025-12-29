Proprietarul, care a sunat el însuși la 112 în jurul orei 16:30 pentru a cere ajutor pompierilor, a suferit un atac de panică în timpul intervenției și a fost transportat de urgență la Spitalul Orșova, unde a decedat.

La fața locului au intervenit polițiști de la Poliția municipiului Orșova și pompieri de la Detașamentul Orșova al I.S.U. Drobeta, care au stins flăcările și au delimitat zona de pericol.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, apelantul a murit din cauza atacului de panică, iar pagubele materiale urmează să fie evaluate.

„În urma incendiului, apelantul a suferit un atac de panică și a fost transportat de urgență la Spitalul municipiului Orșova, unde, din păcate, a decedat. Pagubele urmează a fi stabilite”, se arată în comunicatul transmis de IPJ Mehedinți.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru distrugere din culpă și efectuează cercetări pentru a stabili circumstanțele exacte ale producerii incendiului.