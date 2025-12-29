Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Argeș, acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul polițiștilor din București și Dâmbovița.

În total, anchetatorii au efectuat opt percheziții: patru pe raza județului Argeș, trei în Dâmbovița și una în Capitală.

„În urma verificărilor, polițiștii au identificat și ridicat, în vederea confiscării, o cantitate totală de 16.570 de kilograme de articole pirotehnice din categoriile P1, F2, F3, F4 și T1, depozitate într-o societate comercială din Leordeni, județul Argeș. Firma nu ar fi respectat dispozițiile legale privind comercializarea acestor produse”, se arată în comunicatul IPJ Argeș.

Administratorul firmei, un bărbat de 52 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat procurorilor cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

În cauză sunt cercetate zece persoane, cu vârste între 18 și 67 de ani, pentru clarificarea întregii activități infracționale și aplicarea măsurilor legale corespunzătoare.