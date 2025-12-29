Nu există informații clare privind prezența lui Putin în locuința oficială în momentul presupusului atac, iar până acum nu au fost raportate victime sau pagube materiale.

Potrivit lui Lavrov, „tentativa de asasinare” ar fi avut loc în noaptea de 28 spre 29 decembrie, când complexul ar fi fost ținta a 91 de drone ucrainene cu rază lungă de acțiune. Toate aparatele fără pilot ar fi fost interceptate și distruse de sistemele rusești de apărare antiaeriană, conform informațiilor transmise de Reuters.

Moscova vorbește despre „terorism de stat” și promite o reacție dură

Șeful diplomației ruse a condamnat incidentul, declarând: „Asemenea acțiuni nesăbuite nu vor rămâne fără răspuns”, catalogând atacul drept „terorism de stat”. Lavrov susține că Rusia pregătește deja o reacție puternică, iar țintele din Ucraina care urmează să fie lovite în viitoarele bombardamente ar fi fost deja selectate.

El a mai transmis că poziția de negociere a Rusiei va fi modificată, având în vedere ceea ce numește trecerea definitivă a autorităților de la Kiev la o politică de terorism de stat. Totuși, Moscova nu ar intenționa să se retragă din procesul de negociere, în ciuda atacului atribuit forțelor ucrainene asupra reședinței lui Putin.

Zelenski neagă acuzațiile și spune că Rusia pregătește atacuri asupra Kievului

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski respinge categoric acuzațiile formulate de Moscova, afirmând că acestea sunt false și că Rusia ar încerca, de fapt, să pregătească lovituri asupra clădirilor guvernamentale din Kiev.

„Acestea sunt minciuni.”, a spus liderul ucrainean, care afirmă că Rusia nu dorește să încheie războiul.

Zelenski a adăugat că întâlnirea sa recentă cu președintele american Donald Trump ar fi deranjat Moscova, care ar căuta acum pretexte pentru a escalada conflictul.

„Încă o minciună a Rusiei. Ieri am avut o întâlnire cu Trump. Este clar că pentru «rușii», dacă nu avem un scandal cu America și avem progrese, este un eșec pentru ei. Pentru că ei nu vor să încheie războiul. Pot să-l încheie doar sub presiune. Așadar, au căutat motive. Sincer, ieri mă așteptam la o altă retorică. Vedeți, ei merg mai departe.”, a spus Zelenski, care mai spune că el a anticipat această manevră.

Kievul avertizează asupra unor posibile atacuri asupra capitalei

Președintele ucrainean susține că declarațiile Moscovei ar reprezenta o pregătire pentru noi lovituri asupra Kievului, inclusiv asupra instituțiilor statului.

„Acum, cu declarația lor că a fost atacată o reședință a lor, pregătesc, sunt sigur, terenul pentru a lansa atacuri, probabil, asupra capitalei și a clădirilor guvernamentale. Aveam deja asta în septembrie, când a avut loc un atac cu rachete asupra Cabinetului de Miniștri. Așadar, trebuie să fim cu toții atenți, absolut toți. Poate exista un atac asupra capitalei. Cu atât mai mult, că această persoană – dacă putem să o numim persoană – a spus că vor alege ținte adecvate, adică ne amenință. Cred că astăzi, în principiu, președintele Trump, echipa lui, europenii, ar trebui să se implice și să lucreze cu oamenii despre care vorbeau ieri că sunt foarte dornici să încheie războiul.”, a spus președintele ucrainean.

Trump ar fi reacționat la informațiile privind atacul asupra reședinței lui Putin

Consilierul lui Vladimir Putin, Iuri Ușakov, afirmă că președintele american Donald Trump ar fi fost șocat și indignat de tentativa forțelor ucrainene de a lovi reședința liderului de la Kremlin. Ușakov susține că Putin i-ar fi transmis lui Trump că „acțiunile teroriste ale Kievului de a ataca reședința prezidențială nu vor rămâne fără răspuns”.

Potrivit aceluiași consilier, Trump i-ar fi spus lui Putin: „Mulțumesc lui Dumnezeu că nu i-am dat rachete Tomahawk lui Zelenski”.

Moment istoric la orizont. Zelenski declară că este pregătit să se întâlnească cu Putin