Horia Miclescu scoate în evidență faptul că președintele României este înconjurat de oameni controversați cu dosare, precum Vlad Voiculescu.

În paralel, fostul procuror Anticorupție lasă de înțeles că această echipă infracțională nu a fost aleasă de președintele României, ci i-a fost adusă.

Horia Miclescu: Cel mai grav, elocvent și ușor de probat este dosarul vaccinurilor. Vlad Voiculescu. Atenție, el e aici și e factorul de forță în USR. Cred că el conduce. Al doilea, doamna Mihăilă – am impresia că, din ceea ce știam, respectiva doamnă a fost șefa tineretului liberal. Are aceeași responsabilitate valorică ca domnul Voiculescu, ca domnul Cîțu. Și închidem linia.

Izoleta. Unde e? Izoleta duce la Arafat și tot la Voiculescu. Altul, și mai interesant – v-am zis de măști – duce la ROMARM și la domnul fost premier de care vorbeam, care a dat acea hotărâre de guvern că nu trebuie să se facă licitații: domnul Orban. Cine era luat, până acum 2 luni, consilier prezidențial? Domnul Orban.

Reporter: Se strânge o echipă infracțională în jurul lui Nicușor Dan?

Horia Miclescu: Nu știu dacă se strânge cu.

Reporter: Sau îi este adusă?

Horia Miclescu: Aici e problema.