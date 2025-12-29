Informația vehiculată în spațiul public derivă dintr-o înțelegere incompletă a sistemului de norme didactice preuniversitare. Posturile la plata cu ora sunt angajări pe perioadă determinată, active doar pe durata cursurilor, iar numărul lor se reduce anual în vacanțe.

Comunicatul Ministerului Educației

„Informația vehiculată în spațiul public privind dispariția a aproximativ 30.000 de posturi în anul școlar 2025 - 2026, față de anul școlar precedent, derivă dintr-o înțelegere incompletă a modului de funcționare a sistemul de învățământ preuniversitar, în ceea ce privește constituirea normelor didactice.

Posturile la care se face referire sunt posturi pentru care se fac angajări pe perioadă determinată, la plata cu ora, contractele fiind încheiate pe durata desfășurării cursurilor școlare. Aceste posturi nu sunt remunerate în perioada vacanțelor școlare. Prin urmare, anual, pe perioada vacanțelor școlare, numărul total al posturilor didactice se reduce semnificativ, normele la plata cu ora nefiind cuprinse în acest total. Unele dintre aceste posturi se reînființează la începutul anului școlar, în funcție de nevoile sistemului de acoperire a normelor didactice, fiind ocupate de profesori angajați în același regim de plată cu ora.

În acest an școlar s-au redus posturile cu angajare pe perioadă determinată la plata cu ora de la aproximativ 30.000 la aproximativ 16.000, diferența de ore regăsindu-se preponderent în normele profesorilor titulari și suplinitori.”