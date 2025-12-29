Articole pirotehnice la târg

Incidentul a avut loc în municipiul Drăgășani, weekendul trecut. Potrivit jandarmilor, un comerciant ocazional aborda trecătorii într-un mod discret, propunându-le achiziționarea de artificii. Produsele nu erau expuse pe tarabă, ci erau aduse ulterior din locuri improvizate de depozitare, tocmai pentru a evita atenția autorităților.

În urma intervenției, forțele de ordine au identificat un bărbat de 52 de ani care nu deținea nicio autorizație legală pentru comercializarea materialelor pirotehnice. Verificările au dus la descoperirea a nu mai puțin de 4.065 de articole interzise, considerate extrem de periculoase dacă ar fi fost utilizate de persoane neavizate.

Reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Vâlcea au transmis că întreaga cantitate a fost ridicată în vederea confiscării, iar documentele întocmite în acest caz au fost înaintate către structura specializată a Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, pentru continuarea cercetărilor conform legii.

Autoritățile atrag atenția că acest incident nu este singular. În perioada premergătoare Crăciunului, polițiștii au desfășurat mai multe acțiuni la nivel național, soldate cu confiscarea a sute de kilograme de articole pirotehnice comercializate ilegal de persoane neautorizate.

Conform legislației în vigoare, materialele pirotehnice din categoriile cu grad ridicat de risc, precum F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2 nu pot fi vândute către persoane fizice pentru uz personal. Utilizarea acestora poate provoca explozii, arsuri grave sau incendii, punând în pericol siguranța publică.

Autoritățile recomandă cetățenilor să evite achiziționarea de artificii din surse neautorizate și să semnaleze astfel de practici pentru a preveni producerea unor tragedii în perioada sărbătorilor.