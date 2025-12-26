Incident la serbare

Filmarea, despre care se spune că ar fi fost realizată la o serbare de Crăciun, îi surprinde pe copii costumați în Moș Crăciun și Crăciunițe, aflați pe scenă în fața părinților. Atmosfera de sărbătoare este însă întreruptă brusc, în momentul în care artificii amplasate în interiorul sălii încep să se declanșeze necontrolat, să sară din locul inițial și să producă zgomote puternice și scântei.

În imagini se observă cum copiii, speriați, țipă și încearcă să se ferească, în timp ce scânteile se împrăștie în jurul lor. Panica se extinde rapid și în rândul adulților, care reacționează vizibil speriați, strigă și își acoperă fețele, fără a ști cum să intervină.

Secvențele surprind câteva momente de haos total, suficient pentru a ridica semne de întrebare serioase privind siguranța unor astfel de manifestări. Mulți dintre cei care au văzut imaginile susțin că situația putea degenera într-un incident grav, în care copiii sau adulții să fie răniți. De asemenea, nu a fost exclus riscul izbucnirii unui incendiu, având în vedere utilizarea materialelor pirotehnice într-un spațiu închis.

Autenticitatea clipului a fost, la rândul ei, pusă sub semnul întrebării de unii utilizatori, care s-au întrebat dacă imaginile sunt reale sau generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Indiferent de acest aspect, materialul video a reaprins dezbaterea legată de folosirea artificiilor la evenimente organizate în spații interioare, mai ales atunci când sunt implicați copii.

Până la acest moment, nu există informații oficiale privind locul exact al incidentului sau eventuale persoane rănite, însă imaginile rămân un semnal de alarmă privind necesitatea respectării stricte a normelor de siguranță la astfel de evenimente.