Potrivit ANRE, responsabilitatea legală pentru verificarea contoarelor aparține operatorilor economici autorizați de Biroul Român de Metrologie Legală (BRML). Aceștia sunt singurii care pot efectua testele metrologice necesare pentru a stabili dacă un contor funcționează corect.
Ce trebuie să facă un consumator care suspectează o problemă la contor
ANRE reamintește că, în cazul în care apar neclarități privind consumul sau funcționarea contorului, consumatorii trebuie să se adreseze:
-
operatorului de distribuție care deservește locul de consum;
-
furnizorului de energie cu care au contractul în derulare.
Aceste entități au obligația de a prelua solicitarea și de a iniția procedurile necesare.
ANRE subliniază că aceste obligații sunt ferme și reprezintă garanția că procesul de măsurare a consumului se desfășoară corect și transparent.
Pentru lucrări la instalațiile electrice: doar operatori atestați ANRE
Instituția mai reamintește că, pentru orice lucrări de proiectare, execuție sau verificare a instalațiilor electrice, consumatorii trebuie să apeleze exclusiv la operatori economici atestați ANRE. Lista completă a acestora este disponibilă pe site-ul autorității.