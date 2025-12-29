Potrivit ANRE, responsabilitatea legală pentru verificarea contoarelor aparține operatorilor economici autorizați de Biroul Român de Metrologie Legală (BRML). Aceștia sunt singurii care pot efectua testele metrologice necesare pentru a stabili dacă un contor funcționează corect.

Ce trebuie să facă un consumator care suspectează o problemă la contor

ANRE reamintește că, în cazul în care apar neclarități privind consumul sau funcționarea contorului, consumatorii trebuie să se adreseze:

operatorului de distribuție care deservește locul de consum;

furnizorului de energie cu care au contractul în derulare.

Aceste entități au obligația de a prelua solicitarea și de a iniția procedurile necesare.

ANRE subliniază că aceste obligații sunt ferme și reprezintă garanția că procesul de măsurare a consumului se desfășoară corect și transparent.

Pentru lucrări la instalațiile electrice: doar operatori atestați ANRE

Instituția mai reamintește că, pentru orice lucrări de proiectare, execuție sau verificare a instalațiilor electrice, consumatorii trebuie să apeleze exclusiv la operatori economici atestați ANRE. Lista completă a acestora este disponibilă pe site-ul autorității.