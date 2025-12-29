Eșecul uriaș al RECALCULĂRII: pensii sub coșul minim de consum. Pensionarii, fără apărare în fața austerității

Recalcularea pensiilor a fost un eșec pentru mare parte dintre români! O arată chiar datele oficiale care spun foarte clar că veniturile nu au ținut pasul cu creșterile de prețuri! Pensia medie la nivel național este mai mică cu peste 1.500 de lei față de valorea coșului de consum, pensia minimă abia depășește 1.200 de lei, iar înghețarea pensiilor scade puterea de cumpărare. În plus, specialiștii atrag din nou atenția că în următorii ani sistemul de pensii nu va mai fi sustenabil. 

Chiar și după marea recalculare de anul trecut, în continuare majoritatea pensiilor românilor sunt sub valoarea coșului de consum.

Pensia medie a ajuns, potrivit datelor Casei de Pensii, la 2.777 de lei, însă coșul de consum pentru o singură persoană, lunar, a depășit pragul de 4.300 de lei.

Datele arată, totodată, că am ajuns la 4,6 milioane de pensionari. Cei mai mulți sunt pensionari la limită de vârstă, aproximativ 3,7 milioane de seniori, iar aici pensia medie depășește pragul de 3.000 de lei, însă în continuare insuficient, pentru că știm, pensiile de peste 3.000 de lei sunt taxate - oamenii plătesc contribuția la sănătate de 10%.

Pe de altă parte, datele ne arată că cele mai mici venituri sunt încasate de românii care s-au pensionat pe caz de boală. Aici, pensia medie a fost de puțin peste 1.000 de lei și știm că majoritatea au indemnizația minimă de 1.281 de lei.