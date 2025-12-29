Chiar și după marea recalculare de anul trecut, în continuare majoritatea pensiilor românilor sunt sub valoarea coșului de consum.

Pensia medie a ajuns, potrivit datelor Casei de Pensii, la 2.777 de lei, însă coșul de consum pentru o singură persoană, lunar, a depășit pragul de 4.300 de lei.

Datele arată, totodată, că am ajuns la 4,6 milioane de pensionari. Cei mai mulți sunt pensionari la limită de vârstă, aproximativ 3,7 milioane de seniori, iar aici pensia medie depășește pragul de 3.000 de lei, însă în continuare insuficient, pentru că știm, pensiile de peste 3.000 de lei sunt taxate - oamenii plătesc contribuția la sănătate de 10%.

Pe de altă parte, datele ne arată că cele mai mici venituri sunt încasate de românii care s-au pensionat pe caz de boală. Aici, pensia medie a fost de puțin peste 1.000 de lei și știm că majoritatea au indemnizația minimă de 1.281 de lei.