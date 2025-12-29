Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Crișana” a anunțat că în urma impactului, o mașină a ajuns în șanț, ambele autoturisme fiind grav avariate.

La scurt timp, la fața locului, au intervenit trei echipaje de pompieri din cadrul Stației Aleșd, cu două autospeciale de intervenție, dintre care una de descarcerare grea, precum și ambulanța SMURD a subunității, dar și 2 echipaje, unul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea și unul al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

”Echipajele medicale au evaluat cele trei persoane implicate în accident, doi bărbați și o femeie, cărora le-au acordat îngrijiri medicale, ulterior acestea fiind transportate la spital. Victimele au fost evacuate din autoturisme fără a fi necesare operațiuni de descarcerare”, a precizat lt. col. Camelia Roșca, purtătoarea de cuvânt a ISU Crișana.

Totodată, pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor și au curățat carosabilul pentru evitarea producerii altor situații de urgență.

Potrivit medicului Hadrian Borcea, șeful UPU SMURD Bihor, femeia rănită în accident este „în stare mai gravă”, din cauza unui traumatism toracic. Ea a suferit răni și la nivelul capului și membrelor superioare.

De asemenea, unul dintre cei doi bărbați a suferit un traumatism cranian și o contuzie de coapsă. Celălalt a suferit doar un traumatism minor la nivelul antebrațului, conform primelor evaluări medicale.

Traficul rutier a fost complet blocat pentru o perioadă pe DN1 în acea zonă.