Dialogul diplomatic privind conflictul din Ucraina capătă o viteză accelerată, marcat de o succesiune de contacte la cel mai înalt nivel. După ce Donald Trump și Vladimir Putin au purtat o discuție preliminară duminică, chiar înaintea summitului de la Miami dintre președintele american și Volodimir Zelenski, liderul de la Casa Albă a confirmat intenția de a relua dialogul cu Moscova pentru a transmite concluziile negocierilor cu partea ucraineană.

În ciuda acestui canal de comunicare deschis între Washington și Moscova, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a clarificat faptul că o discuție directă între Putin și Zelenski nu se află, în acest moment, pe agendă. Mai mult, Rusia își menține poziția inflexibilă, reafirmând că orice acord de încetare a focului este condiționat de retragerea completă a trupelor ucrainene din regiunile Donețk și Luhansk, care alcătuiesc împreună bazinul Donbas.

Realitatea de pe teren reflectă o fragmentare teritorială profundă. În prezent, Rusia deține controlul asupra a aproximativ o cincime din teritoriul Ucrainei. Această prezență include Peninsula Crimeea, anexată în 2014, și un control cvasi-total (circa 90%) asupra Donbasului. De asemenea, forțele ruse ocupă porțiuni semnificative din sudul țării — respectiv 75% din regiunile Zaporojie și Herson — alături de mici enclave în județele Harkov, Sumî, Mîkolaiv și Dnipropetrovsk. Această configurație geografică rămâne principalul punct de divergență în negocieri, Moscova insistând pe recunoașterea acestor realități teritoriale ca premisă pentru pace.