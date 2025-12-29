Directorul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Arad, Marcel Roșu, a declarat, luni, că niciun caz nou de pestă nu a mai fost confirmat în județ în ultima lună, astfel că ultimul care era activ, cel de la Olari, a fost declarat stins.

”Toate măsurile de restricție care au fost impuse la această exploatație au fost ridicate, iar societatea comercială poate relua trimiterea suinelor la sacrificare pentru valorificarea cărnii”, a declarat Marcel Roșu.

Potrivit lui, la nivelul județului nu mai se impun restricții în acest moment, dar vor rămâne sub supraveghere specială marile exploatații comerciale.

În județul Arad funcționează 22 de ferme mari de porci, cu un total de aproximativ 60.000 de capete.

Vă reamintim că focarul de la Olari, descoperit la jumătatea lunii noiembrie, a afectat o fermă în care a trebuit să se ia măsura uciderii preventive a peste 5.600 de porci. Aceștia au fost îngropați în apropiere de exploatație, după ce au fost luate toate măsurile de biosecuritate, groapa fiind căptușită cu o izolație specială.

De asemeena, în acest sezon, au mai fost înregistrate patru focare de pestă porcină africană în gospodării ale populației și unul la porci mistreți.