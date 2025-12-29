”A nins abundent în zona de munte, încât drumarii au fost nevoiți să intervină pe mai multe tronsoane de drumuri naționale și județene. În câteva ore s-au răspândit 78 tone de material antiderapant. S-a acționat în forță pe DN 18, DN 17 C și DN 18 B, drumuri pe care s-a acționat cu 11 utilaje. Majoritatea intervențiilor au avut loc pe DN 18, în pasurile montane Prislop și Gutâi”, a declarat purtătorul de cuvânt al Instituției Prefectului Maramureș, Dan Bucă.

De asemenea, angajații Societății Județene de Drumuri și Poduri Maramureș au intervenit cu material antiderapant pe DJ 184 și DJ 109F.

Purtătorul de cuvânt al Instituției Prefectului Maramureș a ținut să precizeze faptul că situația cea mai dificilă s-a înregistrat pe DN 18, în Pasul Prislop la 1.400 de metri altitudine, unde viteza vântului a oscilat între 62 și 64 km/h.