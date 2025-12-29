Gheorghe Piperea: Pur și simplu vă... vă citesc că nu mai este timp.

Moderator: Da.

Gheorghe Piperea (citind un mesaj): „Bună seara. Nicușor Dan nu a făcut doi ani de masterat, ci unul singur, de studii aprofundate - DEA se numește, adică Diplôme d'Études Approfondies, pentru care are un atestat. L-a prezentat la o altă televiziune odată cu toate celelalte studii, între ghilimele. Repet, este scrisul femeii. Însă, pentru a fi admis la doctorat, trebuia să parcurgă doi ani de master: Maîtrise și DEA. Confirm, așa a fost și cazul meu. Mesajul doi: echivalarea a făcut-o după 17 ani de la încheierea cursului de studii aprofundate. Echivalarea ca să aibă diploma...”