Sunt tensiuni puternice la Curtea Constituțională, unde decizia pe reforma pensiilor speciale a fost din nou amânată. Cei nouă judecători urmează să se întrunească pentru o decizie finală și este luată în calcul inclusiv amânarea în urma neînțelegerilor pe care le-au avut.

Concret, patru dintre magistrați, cei care au susținut amânarea, au ieșit din sală, iar astfel votul nu a putut avea loc din cauza lipsei de cvorum. Specialiștii spun însă că blocajul de la CCR ar putea fi salvarea premierului Ilie Bolojan, iar o decizie pe reforma pensiilor speciale ar putea fi dată abia după rotativă.

Premierul a susținut că dacă CCR nu va da aviz pozitiv atunci își va da demisia. Analiștii spun că asta ar putea conduce pe viitor la un guvern condus de AUR.