Oprit de poliția rutieră din Pavia în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie 2025, bărbatul a fost ținta unui control riguros axat pe siguranța transporturilor profesionale și protecția consumatorilor.

De la acte expirate la identitate falsă pe tahograf Verificările inițiale au scos la iveală o neglijență administrativă majoră: vehiculul cu numere de România circula cu un contract de leasing expirat.

Însă problemele tehnice au fost cele care au atras sancțiunile cele mai dure. Polițiștii au descoperit că tahograful nu era omologat, iar șoferul utiliza o cartelă de conducător auto înregistrată pe numele altei persoane, o metodă frauduloasă de a masca depășirea timpilor de condus.

Consecința imediată a acestor fraude a fost o amendă record de 9.695 de euro și suspendarea pe loc a permisului de conducere pentru o perioadă de trei luni.

Transport ilegal de alimente

Dincolo de încălcările legislației rutiere, agenții au descoperit și nereguli în compartimentul de marfă. Printre alte bunuri, românul transporta aproximativ 400 de ouă de găină pentru care nu deținea niciun document de proveniență sau trasabilitate.

Din cauza riscului sanitar, a fost solicitată intervenția de urgență a Agenției pentru Protecția Sănătății Publice din Pavia. Inspectorii sanitari au dispus confiscarea imediată a produselor alimentare și au demarat procedurile pentru distrugerea acestora, transportul fiind considerat un pericol pentru sănătatea publică.