UPDATE 20:39 - ”Cred că avem bazele unui acord”, a spus Donald Trump. Președintele SUA a mai spus că Vladimir Putin este ”serios în privința păcii. Prea mulți oameni au murit și cred că ambii președinți vor să încheie un acord”, a spus el.

”Cred cu adevărat că avem bazele unui acord care este bun pentru Ucraina, bun pentru toată lumea. Nu există nimic mai important.”

Președintele SUA l-a lăudat pe Zelenski și poporul ucrainean.

El a adăugat că va exista un acord de securitate „puternic” pentru Ucraina și că „națiunile europene sunt foarte implicate”.

„Simt că națiunile europene au fost de-a dreptul grozave și sunt pe deplin în acord cu această întâlnire și cu finalizarea unei înțelegeri. Toți sunt oameni formidabili.”

Cei doi vor discuta despre planul de pace în 20 de puncte prezentat de Zelenski. Principalele discuții sensibile vizează cedările teritoriale propuse Ucrainei de Trump din regiunea Donbas, eventualul control rusesc asupra centralei nucleare de la Zaporojie, reconstrucția țării și garanțiile de securitate pe care Kievul ar urma să le primească.

Președintele american a anunțat că a discutat telefonic cu Vladimir Putin, convorbirea precedând întrevederea crucială cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

Moscova afirmă că apelul Trump-Putin a durat peste o oră și a fost inițiat de președintele SUA, potrivit Sky News. Donald Trump și Vladimir Putin au vorbit la telefon timp de o oră și 15 minute, a declarat jurnaliștilor consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov.

Acesta a precizat că apelul — care a avut un „ton amical” și a inclus un schimb de „urări de Crăciun” — a fost inițiat de SUA, deoarece Trump a dorit să discute despre conflictul din Ucraina înainte de întâlnirea cu Zelenski.