Acesta a făcut o paralelă cu un roman celebru, și a declarat : „Alegerea unui preşedinte musulman la Paris sau a unui premier musulman în Regatul Unit, nu este un scenariu de neconceput, în 15 ani.”

J.D Vance: „Vrem ca Europa să se revitalizeze, să fie mai autonomă!”

Într-un interviu, J.D Vance a vorbit despre un roman distopic al unui celebru scriitor francez, în care un președinte musulman câștigă alegerile prezidențiale în Franța.

În acest context, vicepreședintele SUA susține că acest scenariu se apropie, iar în cazul în care șefii de stat de la Paris și Londra vor fi musulmani, cele două țări ar putea reprezenta un pericol uriaș pentru SUA.

Asta din cauza faptului că armele de distrugere în masă ale puterilor nucleare ar putea cădea pe mâinile unor islamiști radicali, cu idei morale distructive.

Mai mult decât atât, J.D Vance a declarat că Washingtonul vrea ca Europa să se revitalizeze și se devină mult mai autonomă.