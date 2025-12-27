O femeie de 77 de ani a murit și alte 26 de persoane au fost rănite, dintre care cinci se află în stare gravă.

Incendiu violent după coliziune, Flăcările, stinse după 7 ore

Totul a început cu impactul dintre două camioane, care a blocat complet circulația.

Vehiculele care veneau din spate nu au mai putut frâna pe carosabilul alunecos și s-au izbit unele de altele.

La capătul tamponării, mai multe mașini au luat foc, iar incendiul s-a extins rapid.

Flăcările au fost stinse abia după șapte ore.

Dezastrul s-a produs în timp ce era în vigoare un avertisment de ninsoare puternică și mii de japonezi se pregăteau să plece în vacanța de sfârșit de an.