O femeie de 77 de ani a murit și alte 26 de persoane au fost rănite, dintre care cinci se află în stare gravă.
Incendiu violent după coliziune, Flăcările, stinse după 7 ore
Totul a început cu impactul dintre două camioane, care a blocat complet circulația.
Vehiculele care veneau din spate nu au mai putut frâna pe carosabilul alunecos și s-au izbit unele de altele.
La capătul tamponării, mai multe mașini au luat foc, iar incendiul s-a extins rapid.
Flăcările au fost stinse abia după șapte ore.
Dezastrul s-a produs în timp ce era în vigoare un avertisment de ninsoare puternică și mii de japonezi se pregăteau să plece în vacanța de sfârșit de an.
🚨🇯🇵 MASSIVE PILEUP ON JAPAN EXPRESSWAY: OVER 50 VEHICLES CRASH, 1 DEAD, 26 INJURED— Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 26, 2025
Chaos hit Japan's Kanetsu Expressway hard in Minakami, Gunma Prefecture.
More than 50 cars and trucks smashed into each other in a fiery wreck that killed at least one person and hurt 26 others.… pic.twitter.com/TIVdsP1bAi