Maestrul le-a demascat planul și spune furios că s-au activat toate butoanele sistemului pentru acapararea justiției și menținerea lor la putere, iată declarația.

Florin Călinescu: „Sunt șanse să se refacă binomul Coldea - Kovesi!”

„Bolojan n-are cum să fie atât de... în viziunea, în vizorul băieților care până astăzi în România au pus președinții. N-am treabă cu statul Paralel, n-am treabă cu Coldea, mi-e și milă de băiețașul ăla.

Înțeleg că l-ați făcut erou pe Coldea, mă frate. Bă, chiar așa, Coldea, bravo, mă. Bă, dacă toată România este la picioare tale, bravo tot. Dă-i înainte, fă-i pilaf pe toți.

Recorderul e al lui, România e a lui, el pune judecătorii, el îi da afară. Bravo, mă, bravo. Ce să mai frecăm? Iese și Codruța de la Servicii, vine și aia acasă, binomul se reface, bravo lor. Felicitări. Bolojan nu are nicio treabă.

Am spus data trecută, la colega ta, că dacă sună unul în direct, dar după ce termin propoziția și îmi spune numele tuturor prim-miniștrilor din 95 încoace...eu plătesc datoria externă a României. De ce spun prostia asta? Pentru că nu știe nimeni să-mi spună în 3 secunde de acum, acolo, numele primilor. Atât de mult au contat.”, a declarat Florin Călinescu, exclusiv la Realitatea PLUS.