Centenarul susține că Nicușor Dan și Ilie Bolojan nu au ce căuta în funcțiile pe care le dețin.

Pe lângă faptul că aceștia iau măsuri împotriva poporului, nici nu au calități pentru cele mai importante funcții în stat, mai ales după gafele de protocol ale lui Nicușor Dan, care pun România într-o lumină proastă.

Ce spune centenarul despre actuala guvernare?

„ - Nicușor Dan, cum vi se pare? Cum este președintele României?

- Președintele României, nu numai al României, o țară de peste 20 de milioane...trebuie să fie un om de 65 de ani, de 70, cu multă experiență în spate, cu ceva de spus. Restul nu mă interesează.

Și la fel un prim-ministru. Uite, eu mă uit la italieni. Meloni este o puștoaică, nu? Dar președintele Italiei este un om cu păr alb.

- Președintele României ar trebui să fie un om cu experiență? Un om trecut prin viață?

-Păi sigur că da. Unde? Cum adică? Ce exemplu poți să dai tu? Vezi, uite, americanii pun mare preț pe familie. Ați văzut? Nu avem. Președintele trebuie să fie o personalitate, iar prim-ministrul să fie un om pregătit.”