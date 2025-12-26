Un băiețel de doar 3 ani a supraviețuit unui impact frontal violent, însă și-a pierdut ambii părinți și sora de 5 ani, după ce mașina în care se afla familia a fost lovită de un autoturism care circula pe contrasens.

Copilul a rămas orfan în urma accidentului

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, familia se întorcea acasă de la o petrecere de Crăciun și se deplasa pe Autostrada 99, când un vehicul condus de o femeie aflată sub influența alcoolului a intrat frontal în mașina lor. Impactul a fost extrem de puternic, iar echipajele de intervenție sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a salva viața mamei și a fiicei.

Lizbeth Rodriguez Contreras, în vârstă de 27 de ani, profesoară, și fiica sa Camila Pena, de 5 ani, au murit pe loc, au anunțat anchetatorii. Tatăl copilului, Diego Pena Jr., în vârstă de 26 de ani, a fost transportat de urgență la spital împreună cu fiul său, însă a decedat ulterior din cauza rănilor grave suferite.

Singurul supraviețuitor al tragediei este micuțul Dieguito, care se afla internat în spital în Ajunul Crăciunului. Medicii au precizat că starea sa este critică, dar stabilă, copilul urmând să fie supus mai multor intervenții medicale.

„Într-o singură clipă, Dieguito a pierdut tot ce avea mai drag. Părinții și sora lui erau întreaga lui lume. Acum, luptă să se recupereze și să supraviețuiască acestei tragedii”, au transmis rudele copilului într-un mesaj publicat pe o platformă de strângere de fonduri, creată pentru a-i asigura îngrijirile medicale și sprijinul necesar pe termen lung.

Șoferița responsabilă de producerea accidentului, Majesti Faith Lee, tot în vârstă de 27 de ani, a fost rănită și transportată la spital cu un elicopter, însă viața sa nu a fost pusă în pericol. Ulterior, aceasta a fost arestată, iar instanța a stabilit o cauțiune de peste un milion de dolari.

Autoritățile continuă ancheta.