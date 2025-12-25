Cum s-a produs tragedia?

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, accidentul s-a produs în jurul serii, când un tânăr de 26 de ani, aflat la volan, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare. Autoturismul a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat, iar pasagera, originară din comuna Vișina, a fost găsită inconștientă și nu a răspuns manevrelor de resuscitare.

Polițiștii rutieri din Găești au deschis un dosar și continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Autoritățile fac apel la șoferi să circule prudent, mai ales în condiții de trafic dificil sau pe drumuri cu potențial periculos, pentru a evita accidentele grave.