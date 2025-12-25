Ce au anunțat autoritățile?

Potrivit informațiilor transmise de Centrul Infotrafic al Poliției Române, incidentul a afectat ambele sensuri de mers, făcând imposibilă circulația autovehiculelor pe acest tronson de drum montan.

Echipele de intervenție au fost mobilizate pentru îndepărtarea materialului căzut pe șosea și pentru asigurarea zonei, astfel încât traficul să poată fi reluat în condiții de siguranță. Autoritățile estimează că circulația va fi redeschisă după ora 21:00.

Șoferii sunt sfătuiți să evite zona și să manifeste prudență sporită pe drumurile montane, unde condițiile meteo și instabilitatea versanților pot genera astfel de situații periculoase.