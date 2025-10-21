”Astăzi (marți -n.r.) avem o revizie tehnică anuală, o să vină cei de la ISCIR. Astăzi nu funcționează (telecabina - n.r.), este în lucru. Începând de mâine (miercuri - n.r.) merge. În caz de vânt puternic, peste 50 de kilometri la oră, nu o să putem să facem curse', a declarat Liviu Costeiu, managerul societății comerciale care deține telecabina de la Bâlea.

Robert Elekes, purtătorul de cuvânt al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov, a subliniat că turiștii pot ajunge la Bâlea Lac numai cu telecabina, până în vara anului viitor, după ce circulația rutieră a fost închisă închisă începând de luni, pe DN 7C (Transfăgărășan), sectorul cuprins între Piscu Negru (km 104+000) și Bâlea Cascadă (km 130+800).

Potrivit lui, redeschiderea circulației pe Transfăgărășan se va face în iunie sau iulie 2026, în funcție de condițiile meteo. Drumul Transfăgărășan (DN 7C) rămâne deschis doar până la Bâlea Cascadă, conform restricțiilor de sezon impuse de DRDP Brașov, circulația rutieră între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac fiind închisă pentru autovehicule din cauza riscului de avalanșă și a condițiilor meteo specifice de la altitudini mari.

Cei care vor să ajungă în zona turistică Bâlea Lac trebuie să știe că tarifele la transportul pe cablu s-au scumpit începând din această lună. Astfel, un adult va plăti 80 de lei, pentru o urcare cu telecabina de la Bâlea Cascadă, la Bâlea Lac, în loc de 50 de lei, cât era anterior. Pentru un drum dus-întors cu telecabina de la Bâlea Cascadă la Bâlea Lac, un adult va achita 160 de lei.

Stratul de zăpadă măsoară marți, 29 de centimetri, la Bâlea Lac, temperatura fiind de 2,7 grade, informează meteorologii pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie.