Poliţiştii din Lipova au fost sesizaţi iniţial despre furtul de cabluri de cupru de la o firmă din localitatea Ghioroc.

În urma cercetărilor, au fost identificate cinci persoane cu vârste cuprinse între 22 şi 49 de ani, din Păuliş, Ghioroc şi din judeţul Alba.

Acasă la aceştia au fost făcute percheziţii şi s-a stabilit că tot ei au furat motorină din rezervoarele unor camioane parcate în Lipova, în total aproximativ 600 de litri. Cât privește valoarea cablurilor de cupru, aceasta se ridică la 93.000 de lei.

Cei cinci bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore, fiind cercetaţi pentru furt calificat.