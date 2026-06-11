Retragere: Trump nu mai atacă Iranul, deși anunțase represalii dure în această seară

Sursă: Realitatea.Net

Pas înapoi de ultimă oră în conflictul din Orientul Mijlociu. După ce a alertat comunitatea internațională cu promisiunea unui atac „foarte dur” programat pentru această seară, președintele SUA, Donald Trump, a anunțat anularea ordinului de bombardare a pozițiilor iraniene.

Mesajul președintelui Donald Trump a fost publicat pe platforma Truth Social, pe fondul unor tensiuni extreme între Statele Unite și Iran. Liderul de la Casa Albă a anunțat, conform BBC, că a anulat atacurile și bombardamentele care erau programate pentru această seară, oferind o pauză neșteptată într-o criză diplomatică și militară ce părea iminentă.

Negocieri aprobate la cel mai înalt nivel

Potrivit declarațiilor oficiale, această schimbare radicală de strategie a survenit după ce discuțiile cu Republica Islamică au fost ridicate la rangul conducerii supreme din Iran, unde au primit aprobarea oficială. Trump a afirmat că punctele finale ale unui eventual acord au fost acceptate atât în principiu, cât și în detaliu de toate părțile implicate.

Procesul diplomatic descris implică o coaliție regională extinsă. Președintele american a enumerat printre participanții la aceste discuții Statele Unite, Israelul, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatarul, Turcia, Pakistanul, Bahrainul, Kuweitul, Iordania și Egiptul.

Blocada navală rămâne în vigoare

Deși bombardamentele programate pentru această seară au fost oprite, presiunea militară a Statelor Unite nu a fost retrasă în totalitate. Donald Trump a ținut să precizeze că blocada navală instituită în regiune va rămâne activă până la finalizarea completă a înțelegerii, adăugând că data și locul exact unde se va semna acordul vor fi comunicate ulterior.

Teheranul păstrează tăcerea

De cealaltă parte, autoritățile iraniene nu au oferit deocamdată o reacție oficială și nu au confirmat informațiile prezentate de Washington. Înainte de acest anunț, Teheranul avertizase ferm Statele Unite că o escaladare militară directă riscă să transforme întregul conflict într-o mlaștină fără sfârșit pentru forțele americane.

Această întoarcere bruscă de situație vine după zile întregi de amenințări reciproce intense, în care Trump avertizase că SUA sunt gata să preia controlul asupra infrastructurii petroliere iraniene și să lanseze lovituri devastatoare dacă negocierile nu produc rezultate imediate. Deși suspendarea atacurilor din această seară oferă un semnal clar de detensionare, rămâne de văzut în ce măsură părțile sunt cu adevărat aproape de semnarea unui tratat definitiv.