Prin aceeași hotărâre au fost excluși de la acest drept nu doar asistenții medicali comunitari din primării, ci întregul personal medico-sanitar și auxiliar din unitățile de asistență socială și servicii sociale – inclusiv DGASPC-uri și centre rezidențiale –, asistenții medicali școlari și cei din dispensarele medicale școlare, precum și orice alt personal care nu este încadrat în unități sanitare sau medico-sociale conform Anexei II, pct. 2 din Legea salarizării, se arată într-un comunicat.

Sindicatul acuză: „Ministerul Sănătății discriminează profesioniștii din comunitate”

Această interpretare a Ministerului Sănătății, transmisă către instanță și preluată de aceasta, care a generat o situație dificilă pentru lucrătorii din asistența socială, este considerată nejustă, incoerentă și discriminatorie de către sindicate.

Asistenții comunitari sunt cei care pășesc zilnic în casele unde statul ajunge prea rar, ducând cu ei alinare, grijă, curaj și speranță pentru bătrâni, pentru mame, pentru cei uitați și vulnerabili, fiind inima invizibilă a comunităților românești. Ei sunt eroii tăcuți care nu cer privilegii, ci doar recunoașterea demnității lor și dreptul de a nu fi trecuți cu vederea, în timp ce își poartă cu modestie și forță imensa responsabilitate pe care societatea le-a pus-o pe umeri.

Sindicatul Național Forța Legii: „Nu vom permite Guvernului să șteargă cu buretele munca din comunități”

„Asigurăm asistenții medicali comunitari și toți lucrătorii din asistența socială din România, afectați de această măsură, că lupta nu se încheie aici. Vom contesta orice decizie sau dispoziție prin care se va refuza acordarea acestor drepturi”, a declarat pentru site-ul nostru Luiza Ștefănel, vicepreședinte al sindicatului.

„Sindicatul Național Forța Legii poartă în aceste zile discuții cu reprezentanți ai diferitelor grupuri parlamentare, în vederea depunerii în Parlament, cel mai probabil chiar săptămâna viitoare, a unui proiect de modificare a Legii salarizării”, a anunțat Ringo Dămureanu, președintele organizației.

„Este direcția care poate produce schimbarea reală și definitivă, pe care instanțele nu o mai pot combate sau interpreta. Prin acest proiect vom urmări recunoașterea explicită a funcției de asistent medical comunitar în Anexa II a Legii salarizării, includerea acestei categorii între beneficiarii indemnizației de 500 lei/100 lei, alinierea reglementării la realitatea muncii prestate în comunitate și eliminarea discriminării față de ceilalți asistenți medicali”, a explicat Dămureanu.

Inițiativa legislativă – singura cale prin care dreptul poate fi recâștigat definitiv și fără echivoc

„Sindicatul Național Forța Legii înțelege perfect îngrijorarea colegilor noștri asistenți medicali comunitari și impactul pe care această situație îl are asupra motivației profesionale și cere lucrătorilor să rămână uniți și să fie încrezători. Legea poate fi modificată în Parlament. Sindicatul va acționa ferm, rapid și transparent pe toate căile pe care legea le pune la dispoziție”, se arată într-un comunicat oficial transmis de partea sindicală.

„Chiar dacă hotărârea instanței a creat pentru moment o dificultate importantă, ea nu reprezintă finalul drumului”, a mai transmis sindicatul.