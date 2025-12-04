Ar fi a doua demitere din guvernul Bolojan, după cea de săptămâna trecută a ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu.

„Este în mod cert o vină foarte mare a ministrului și a oamenilor pe care domnia sa fie i-a menținut, fie i-a numit în funcții, și trebuie făcut acolo o anchetă foarte serioasă, dar nu în ceea ce privește vinovăția doamnei ministru. La ceea ce s-a pus în discuție, domnul Zamfir chiar a fost bun, fără niciun fel de dubiu, răspunderea politică aparține acestui ministru. Mai mult decât atât, doamna Buzoianu nu trebuie să plece doar pentru acest incident, dânsa nu avea ce să caute acolo, este un avocataș cu un an vechime, care nu are habar de domeniile pe care le gestionează. Eu nu mi-aș fi asumat o asemenea răspundere, cu vechime de 25 de ani, acolo sunt în joc viețile unor oameni, sunt bazine, sunt păduri de gestionat, au pus niște habarniști și la Apele Române și prin tot felul de funcții. Singurul domn care cunoaște este acel director de la ESZ și care chiar pare că are habar de domeniul pe care îl gestionează, în rest toți cei care vorbesc sunt niște habarniști, pentru că USR sunt un partid de oameni care doar dau din gură, care nu au niciun fel de specializare, care nu au avut nicio meserie toată viața lor, au făcut ONG-isme și au urlat că aia nu fac bine, PSD-ul nu e bun. PSD-ul s-a alăturat acestor ONG-isme și greșește în ceea ce face, pentru că a avut buni profesioniști și i-a aruncat la gunoi. În mod cert trebuie să plece, ca răspundere politică și ulterior trebuie căutate și responsabilități juridice.”, a declarat Ingrid Mocanu la Realitatea PLUS.

