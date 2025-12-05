Părinții, uciși în propria locuință de un vecin

Incidentul s-a petrecut în localitatea Acworth. Justin și Amber Hicks au fost împușcați în casa lor, în 2021, de un vecin, Matthew Lanz. Bărbatul a pătruns prin efracție în locuință în toiul nopții și i-a executat pe cei doi părinți. În acel moment, copilul se afla la etaj, fără să audă sau să înțeleagă ce se petrece.

După comiterea crimei, copilul a coborât și i-a găsit pe mama și tatăl lui întinși pe podea. Neconștientizând gravitatea situației, a încercat să îi trezească și s-a murdărit de sânge în timp ce se juca lângă ei.

Descoperirea macabră

Tatăl lui Justin a fost cel care a dat alarma. Nereușind să ia legătura telefonic cu fiul său, a mers la locuința celor doi soți și a făcut descoperirea șocantă. Când au ajuns, polițiștii au fost impresionați de scena traumatizantă: copilul se afla lângă părinți, cu scutecul neschimbat, complet dezorientat și fără să înțeleagă tragedia.

Anchetatorii au stabilit că atacatorul nu știa de prezența copilului în casă.

Criminalul, condamnat definitiv

Matthew Lanz a primit două pedepse cu închisoarea pe viață, fără posibilitatea eliberării condiționate. Pe lângă uciderea soților Hicks, acesta a fost condamnat și pentru asasinarea unui polițist în timpul altui incident violent.

În fața judecătorilor, Lanz a declarat că ar fi văzut „lumi demoniace” în casa familiei Hicks și că acest lucru l-ar fi determinat să acționeze. Ancheta a scos la iveală faptul că fratele atacatorului se sinucisese anterior, iar Lanz credea că familia Hicks ar fi avut legătură cu tragedia. În timpul procesului, a fost analizată și posibilitatea ca acesta să sufere de o afecțiune psihică, inclusiv schizofrenie.