Alertă în SUA după primul caz de infestare cu „musca viermilor de carne” din ultimii 60 de ani. Industria bovină, sub amenințare în Texas

Sursă: Realitatea.Net

Autoritățile americane au confirmat primul caz de infestare cu musca viermilor de carne din Lumea Nouă în statul Texas după aproape șase decenii, stârnind îngrijorări majore în sectorul zootehnic. Descoperirea a fost făcută la un vițel de numai trei săptămâni din localitatea La Pryor, în apropierea graniței cu Mexicul.

Specialiștii avertizează că reapariția acestui parazit extrem de agresiv ar putea pune în pericol industria bovină americană, evaluată la peste 113 miliarde de dolari anual.

Primul caz confirmat în Texas din 1966

Infestarea a fost identificată în sudul Texasului, într-o regiune cunoscută pentru creșterea intensivă a bovinelor. Potrivit Departamentului american al Agriculturii (USDA), acesta este primul caz confirmat în stat din anul 1966, după ce parazitul fusese considerat eradicat în America de Nord.

Descoperirea vine la mai puțin de doi ani după ce focare ale insectei au fost semnalate în mai multe țări din America Centrală și Mexic, determinând autoritățile americane să intensifice măsurile de supraveghere la frontieră.

Un parazit care atacă țesuturile vii

Spre deosebire de majoritatea speciilor de muște, larvele viermilor de carne se hrănesc cu țesut viu. Femelele depun ouă în răni deschise sau pe mucoasele animalelor, iar după eclozare, larvele pătrund în carne și provoacă leziuni grave.

Orice animal cu sânge cald poate deveni gazdă, inclusiv bovinele, caii, animalele de companie, fauna sălbatică și, în cazuri rare, oamenii.

Experții spun că până și cele mai mici răni pot deveni puncte de infestare, motiv pentru care crescătorii de animale sunt îndemnați să monitorizeze cu atenție efectivele.

Pierderi uriașe pentru fermieri în trecut

Înainte de eradicarea parazitului, fermierii americani se confruntau anual cu pierderi de ordinul zecilor de milioane de dolari. Actualizate la valoarea economică de astăzi, pagubele ar putea ajunge la miliarde de dolari.

Din fericire, oficialii americani subliniază că infestarea nu afectează siguranța produselor alimentare și nu reprezintă un risc direct pentru consumul de carne de vită.

Totuși, extinderea focarului ar putea genera costuri importante pentru crescătorii de animale și pentru întreaga industrie zootehnică.

Peste 170.000 de animale afectate în America Centrală și Mexic

Datele prezentate de Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) arată că, până la începutul lunii iunie, peste 171.000 de animale și aproximativ 2.000 de persoane au fost afectate de infestări cu acest parazit în America Centrală și Mexic.

Autoritățile sanitare au raportat inclusiv decese asociate complicațiilor provocate de infestare, ceea ce a determinat intensificarea măsurilor de prevenție și control.

Zonă de carantină în Texas

Pentru a limita răspândirea insectei , autoritățile din Texas au instituit o zonă de carantină pe o rază de aproximativ 20 de kilometri în jurul localității unde a fost descoperit focarul.

Transportul animalelor din această regiune este strict controlat, iar fiecare exemplar trebuie inspectat înainte de a părăsi zona afectată.

În paralel, au fost instalate puncte de control și au fost mobilizate echipe veterinare pentru monitorizarea efectivelor de animale.

SUA reiau strategia care a eliminat parazitul în secolul trecut

Pentru combaterea insectei, autoritățile americane folosesc din nou una dintre cele mai eficiente metode biologice aplicate vreodată în agricultură: eliberarea masculilor sterili.

Această tehnică presupune creșterea și dispersarea în natură a milioane de muște sterile care se împerechează cu femelele sălbatice. Cum femelele se împerechează o singură dată în viață, ouăle rezultate nu se dezvoltă, iar populația parazitului începe să scadă până la dispariție.

În prezent, USDA eliberează săptămânal milioane de exemplare sterile în sudul Texasului și investește sute de milioane de dolari în noi facilități de producție pentru a crește capacitatea de combatere a insectei.

Schimbările climatice, un factor care favorizează răspândirea

Cercetătorii atrag atenția că temperaturile tot mai ridicate contribuie la extinderea habitatului acestui parazit tropical.

Iernile mai blânde și reducerea perioadelor de frig extrem permit supraviețuirea insectei în regiuni unde anterior nu putea rezista, crescând astfel riscul apariției unor noi focare în sudul Statelor Unite.

Autoritățile americane continuă monitorizarea situației și speră că măsurile adoptate vor împiedica extinderea infestării către alte zone importante pentru industria bovină.