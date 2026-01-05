Viv, care a purtat lentile de contact timp de mai mulți ani, a mărturisit că nu a respectat întotdeauna recomandările privind igiena și evitarea apei cu lentilele, iar consecințele au fost dramatice.

Cum s-a ajuns la acest incident?

Femeia, în vârstă de 20 și ceva de ani, se confruntă cu efectele unei infecții cu Acanthamoeba keratitis, o boală care afectează corneea și poate duce la pierderea permanentă a vederii. De câteva săptămâni, Viv nu mai poate vedea cu ochiul drept și urmează un tratament intensiv, cu picături speciale, în speranța că își va recăpăta vederea.

„Nu pot să ies afară, nu pot să muncesc, nu mai pot face ceea ce iubesc. Este cel mai dureros lucru prin care am trecut. Trebuie să mă trezesc la anumite ore și să aplic picăturile, iar fiecare zi este o luptă cu durerea. Sunt în întuneric de două săptămâni și pot privi lumina doar pentru scurt timp”, a povestit Viv într-o postare pe TikTok.

Tânăra recunoaște că neglijența sa cu lentilele de contact a contribuit la agravarea situației: „Nu am avut grijă suficientă. Am făcut duș și am intrat în apă cu lentilele. Nu realizezi cât de grav poate fi până nu ajungi să trăiești asta.”

Viv a transmis și un mesaj pentru comunitatea sa: „Fiți recunoscători pentru ceea ce aveți și nu luați sănătatea ochilor de-a gata. Ce mi se întâmplă mie poate fi evitat dacă respectați regulile de igienă pentru lentilele de contact.”

Specialiștii avertizează că purtarea lentilelor de contact în condiții necorespunzătoare, mai ales în apă, poate crește riscul unor infecții severe, unele dintre ele cu efecte permanente asupra vederii.