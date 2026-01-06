Fregata germană Sachsen a ridicat ancora marți, 6 ianuarie 2026, părăsind portul Wilhelmshaven sub comanda lui Wolfgang Eckmüller. Cu un echipaj de aproximativ 250 de militari, nava se va alătura Grupului Maritim Permanent NATO 1 (SNMG 1), o forță multinațională de elită dedicată securizării flancului nordic.

Misiunea, desfășurată într-un context internațional extrem de tensionat, vizează monitorizarea și protejarea rutele maritime strategice și a infrastructurii critice din Atlanticul de Nord, Marea Nordului și Marea Baltică. Această mobilizare navală are loc pe fondul disputei diplomatice aprinse dintre Washington și Copenhaga, declanșată de noile pretenții ale Administrației Trump privind anexarea Groenlandei.

Deși Groenlanda este un teritoriu autonom sub coroana daneză, interesul strategic al SUA pentru insulă a generat o reacție de solidaritate fără precedent în Europa. Tot marți, șapte lideri europeni — reprezentând Franța, Germania, Italia, Polonia, Spania, Marea Britanie și Danemarca — au semnat o declarație comună prin care resping orice ingerință externă, subliniind că viitorul Groenlandei aparține exclusiv poporului său și Regatului Danemarcei.