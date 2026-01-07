Ce i-a adus sfârșitul Mariei?

Incidentul s-a produs în apropierea cascadei Dorwin, pe râul Ouareau, în zona Montrealului, un loc cunoscut pentru debitul puternic al apei și diferențele bruște de adâncime. Îmbrăcată în rochia de mireasă, Maria a intrat inițial într-o porțiune de apă mică, unde a realizat primele cadre. Ulterior, a decis să avanseze spre o zonă mai adâncă, pentru fotografii spectaculoase.

Materialul rochiei, conceput pentru eleganță și nu pentru contactul cu apa, s-a îmbibat rapid, devenind extrem de greu. Greutatea acesteia a tras-o sub apă, iar tânăra nu a mai reușit să se mențină la suprafață. Potrivit fotografului care o însoțea, ultimele ei cuvinte au fost un strigăt disperat: „Nu mai pot, este prea grea”.

Bărbatul a încercat să intervină imediat și s-a aruncat în apă pentru a o salva, însă eforturile sale au fost zadarnice. Rochia îmbibată cu apă a îngreunat orice tentativă de salvare. După câteva ore de căutări, scafandrii au recuperat trupul neînsuflețit al femeii de pe fundul lacului.

Tragedia Mariei a impresionat comunitatea locală și a stârnit emoție la nivel internațional.