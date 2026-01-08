Curtea de Apel Pitești a emis, astăzi, o decizie definitivă în dosarul privind accidentul rutier mortal provocat de fostul ministru al Finanțelor, Daniel Chițoiu, condamnându-l la patru ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă.

Instanța a admis, astfel, apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești și de părțile civile, majorând pedeapsa inițială de 3 ani și stabilind executarea acesteia în regim de detenție, fără suspendare. Totodată, apelul declarat de Daniel Chițoiu a fost respins ca nefondat. Decizia vine în contextul finalizării expertizei medico-legale.

Pe 14 aprilie 2025, respectiv la peste cinci ani de la accidentul rutier soldat cu moartea a două persoane, fostul vicepremier și ministru de Finanțe, Daniel Chițoiu, a fost condamnat definitiv la trei ani de închisoare cu suspendare. Deși sentința a fost pronunțată pentru ucidere din culpă, fostul demnitar nu a ajuns, însă, în închisoare. Și asta deoarece sentința a fost contestată.

Tragedia din Argeș: două persoane și-au pierdut viața

Accidentul a avut loc în decembrie 2019, în județul Argeș. Daniel Chițoiu a pătruns pe contrasens și a lovit frontal un autoturism în care se aflau trei persoane. Un bărbat de 82 de ani a murit pe loc, iar soția sa a decedat la câteva zile după impact, în spital. A treia pasageră, o femeie în vârstă, a fost grav rănită și a necesitat două luni de spitalizare.



După ani de procese, cea de-a treia victimă a decis să renunțe la acțiunea în instanță, motivând că starea de sănătate nu-i mai permitea deplasări repetate. În ceea ce privește acuzația de vătămare corporală din culpă, instanța a constatat că termenul de prescripție penală a fost depășit.