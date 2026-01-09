Petro acuză Washingtonul că tratează America Latină ca pe un „imperiu” și avertizează că SUA riscă să treacă de la statutul de putere globală la unul de națiune izolată. În interviul pentru BBC, liderul columbian a criticat dur și operațiunile agenției americane ICE, pe care le-a comparat cu „brigăzi naziste”, mai ales după extinderea masivă a acțiunilor împotriva imigranților.

Președintele Columbiei se teme de o eventuală invazie a SUA

Tensiunile dintre cei doi președinți sunt în continuare ridicate, în ciuda unei convorbiri telefonice de aproape o oră, pe care Trump a descris-o drept „o mare onoare”. Petro spune însă că discuția a fost dominată de subiecte sensibile: traficul de droguri, poziția Columbiei față de Venezuela și relația Americii Latine cu SUA.

Contextul intern din Statele Unite amplifică tensiunile. Deportările au crescut, peste 600.000 de persoane fiind îndepărtate din țară în 2025, iar aproape două milioane ar fi plecat voluntar. În același timp, un incident grav a reaprins protestele: o femeie americană de 37 de ani a fost împușcată mortal de un agent ICE în Minneapolis, cazul fiind intens contestat de autoritățile locale.

Pentru Petro, toate acestea arată o Americă tot mai agresivă, inclusiv față de propriii cetățeni. Iar dacă direcția nu se schimbă, spune el, SUA riscă să-și piardă influența globală, nu să o consolideze.