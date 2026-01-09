Papa Leon, apel la pace. Suveranul Pontif condamnă utilizarea forței militare în scopuri diplomatice: „Guvernele trebuie să protejeze drepturile umane și civile”

Papa Leon a denunțat vineri folosirea forței militare ca mijloc de atingere a obiectivelor diplomatice, într-un discurs anual de politică externă neobișnuit de ferm, în care a făcut apel și la protejarea drepturilor omului în Venezuela.

Suveranul Pontif, primul papă american din istorie, a afirmat că slăbiciunea organizațiilor internaționale în fața conflictelor globale reprezintă „un motiv particular de îngrijorare”.

„O diplomație care promovează dialogul și caută consensul între toate părțile este înlocuită de o diplomație bazată pe forță”, a declarat Papa Leo în fața celor 184 de ambasadori acreditați la Vatican. „Războiul a redevenit la modă, iar zelul pentru confruntare se răspândește”, a adăugat el.

Referindu-se la înlăturarea de la putere, weekendul trecut, a președintelui venezuelean Nicolas Maduro de către președintele american Donald Trump, papa a îndemnat guvernele lumii să „respecte voința poporului venezuelean” și să „protejeze drepturile umane și civile” ale cetățenilor acestei țări, conform Reuters.

Papa Leon, ales în luna mai, a subliniat că pacea nu poate fi obținută prin forță, ci doar prin dialog și cooperare internațională.